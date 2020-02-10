Офис генпрокурора. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n133489-v-nikolaevskoy-oga-provedeny-obyski.html

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Обыски в Николаевской облгосадминистрации были проведены прокурорами Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией и Службой безопасности Украины.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения земельного участка водного фонда площадью 157 га, который расположен в акватории Днепро-Бугского лимана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее кассационной судебной инстанцией было установлено, что в 2015 году должностные лица Николаевской ОГА вышли за пределы своих полномочий и приняли спорное распоряжение в отношении водных объектов государственного значения.

Должностные лица Николаевской ОГА признали недействительным соответствующий договор аренды.

Необходимо уточнить, что распоряжаться такими земельными участками имеет право лишь Кабинет министров Украины, и данная функция не входит в компетенцию местных органов самоуправления.