Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Офис генпрокурора. Фото: ZN.ua

В Николаевской ОГА проведены обыски

10 фев 2020, 21:50
999

Обыски в Николаевской облгосадминистрации были проведены прокурорами Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией и Службой безопасности Украины.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения земельного участка водного фонда площадью 157 га, который расположен в акватории Днепро-Бугского лимана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее кассационной судебной инстанцией было установлено, что в 2015 году должностные лица Николаевской ОГА вышли за пределы своих полномочий и приняли спорное распоряжение в отношении водных объектов государственного значения.

Должностные лица Николаевской ОГА признали недействительным соответствующий договор аренды.

Необходимо уточнить, что распоряжаться такими земельными участками имеет право лишь Кабинет министров Украины, и данная функция не входит в компетенцию местных органов самоуправления.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Беседа была конструктивной»: Ермак поделился впечатлениями от встречи с новым «куратором» боевиков ОРДЛО

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о своих впечатлениях от встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. По словам Ермака, беседа была очень конструктивной

Новости Украины
23:21

Более 10 сотрудников СБУ подозреваются в связях с фигурантами дела Шеремета — Геращенко

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что есть веские основания полагать, что более 10 сотрудников СБУ связаны с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Правовые новости
18:26