Офіс генпрокурора. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n133489-v-mykolayivskiy-oda-provedeni-obshuky.html

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Обшуки в Миколаївській облдержадміністрації були проведені прокурорами Офісу генпрокурора спільно з Нацполіцією і Службою безпеки України.

Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду площею 157 га, яка розташована в акваторії Дніпро-Бузького лиману, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Раніше касаційної судовою інстанцією було встановлено, що в 2015 році посадові особи Миколаївської ОДА вийшли за межі своїх повноважень і прийняли спірне розпорядження щодо водних об'єктів державного значення.

Посадові особи Миколаївської ОДА визнали недійсним відповідний договір оренди.

Необхідно уточнити, що розпоряджатися такими земельними ділянками має право лише Кабінет міністрів України, і ця функція не входить до компетенції місцевих органів самоврядування.