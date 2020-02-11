ВАКС отменил заочный арест экс-регионала Клюева. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n133512-vask-otmenil-zaochnyy-arest-eks-regionala-klueva.html

Ракурс

Андрей Клюев, соратник беглого президента Виктора Януковича и бывший первый вице-премьер-министр, уже не будет под заочным арестом. Решение об отмене своего же постановления принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Ранее стало известно, что в начале прошлого месяца ВАКС заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Тогда его заочно арестовали по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах. Спустя месяц Высший антикоррупционный суд принял решение об отмене данного постановления. Такое решение палата ВАКС приняла 4 февраля, пишет «Слово и Дело».

В выводе коллегии отмечается, что Клюева заочно взяли под стражу в уголовном производстве, следствие в котором остановлено. Поэтому для избрания меры пресечения следствие по делу нужно было сначала возобновить, а потом снова остановить.

Таким образом Клюеву сообщили о подозрении, он получил соответствующий статус. Однако из-за того, что следствие в деле было остановлено на момент принятия решения, ВАКС принял решение об отмене своего же постановления.

Отметим, Клюев стал главой Администрации президента в январе 2014 года, а уже в конце февраля был уволен Александром Турчиновым, назначенным Верховной Радой исполняющим обязанности президента Украины после бегства Януковича.

В начале марта того же года Евросоюз по подозрению в незаконном использовании бюджетных средств ввел санкции против Януковича и его ближайших соратников — всего 17 человек, среди них был и Клюев.

Как писал «Ракурс», санкции против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича были отменены судом Европейского союза. Также санкции были сняты с его близкого окружения, в которое входят: Александр Клименко, Александр Янукович, Виктор Пшонка, Сергей Арбузов, Артем Пшонка и Андрей Клюев.