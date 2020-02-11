ВАКС скасував заочний арешт екс-регіонала Клюєва. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n133512-vaks-skasuvav-zaochnyy-aresht-eks-regionala-kluieva.html

Ракурс

Андрій Клюєв, поплічник президента-втікача Віктора Януковича і колишній перший віце-прем'єр-міністр, вже не буде під заочним арештом. Рішення про скасування своєї ж постанови ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Раніше стало відомо, що на початку минулого місяця ВАКС заочно заарештував колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Тоді його заочно заарештували за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах. Через місяць Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про скасування цієї постанови. Таке рішення палата ВАКС прийняла 4 лютого, пише «Слово і Дело».

У висновку колегії зазначається, що Клюєва заочно взяли під варту у кримінальному провадженні, слідство в якому зупинене. Тому для обрання запобіжного заходу слідство у справі потрібно було спочатку відновити, а потім знову зупинити.

Таким чином Клюєву повідомили про підозру, він отримав відповідний статус. Проте через те, що слідство у справі було зупинене на момент прийняття рішення, ВАКС прийняв рішення про скасування своєї ж постанови.

Зазначимо, Клюєв став главою Адміністрації президента у січні 2014 року, а вже в кінці лютого був звільнений Олександром Турчиновим, призначеним Верховною Радою виконуючим обов’язки президента України після втечі Януковича.

На початку березня того ж року Євросоюз за підозрою в незаконному використанні бюджетних коштів ввів санкції проти Януковича і його найближчих соратників — загалом 17 осіб, серед них був і Клюєв.

Як писав «Ракурс», санкції проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича були скасовані судом Європейського союзу. Також санкції були зняті з його близького оточення, в яке входять: Олександр Клименко, Олександр Янукович, Віктор Пшонка, Сергій Арбузов, Артем Пшонка та Андрій Клюєв.