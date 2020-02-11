Назначение Бабикова в ГБР еще раз обжаловали в Окружном административном суде, скриншот видео

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Приказ о назначении Александра Бабикова в Госбюро расследований еще раз обжаловали в Окружном административном суде Киева.

Теперь в ОАСК просят отменить приказы и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой о назначении первого заместителя и заместителя директора бюро. Иск в ОАСК подал Дмитрий Карп. Он требует признать противоправными действия Венедиктовой относительно объявления и проведения с 29 декабря 2019 года по 20 января 2020 года конкурса на занятие вакантных должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР.

Истец просит суд отменить приказы о назначении Бабикова первым заместителем и Александра Соколова заместителем директора, сообщает «Судебная власть».

Напомним, что ранее в ОАСК попало дело об обжаловании решения конкурсной комиссии ГБР относительно должности первого заместителя и заместителей ГБР. Речь идет о решении комиссии, которая 10 января признала Бабикова победителем конкурса на должность первого заместителя директора Госбюро расследований. Производство по иску будет рассматриваться по упрощенной процедуре.

Напомним, что 20 января Бабикова назначили на должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований. Ранее он работал в адвокатском объединении Aver Lex, которое защищало экс-президента Виктора Януковича. Бабиков утверждал, что никогда не защищал экс-президента.

В то же время СМИ и общественность замечали, что подача документов на участие в конкурсе проводилась в максимально сжатые сроки накануне и во время новогодних праздников.