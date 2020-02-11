Призначення екс-адвоката Януковича у ДБР ще раз оскаржили в Окружному адмінсуді

Призначення Бабікова у ДБР ще раз оскаржили в Окружному адмінсуді, скріншот відео

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Наказ про призначення Олександра Бабікова у Держбюро розслідувань ще раз оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

Тепер в ОАСК просять скасувати накази в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової про призначення першого заступника та заступника директора бюро. Позов в ОАСК подав Дмитро Карп. Він вимагає визнати протиправними дії Венедіктової щодо оголошення та проведення з 29 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року конкурсу на зайняття вакантних посад першого заступника та заступників директора ДБР.

Позивач просить суд скасувати накази про призначення Бабікова першим заступником і Олександра Соколова заступником директора, повідомляє «Судова влада».

Нагадаємо, що раніше в ОАСК потрапила справа про оскарження рішення конкурсної комісії ДБР щодо посади першого заступника та заступників ДБР. Йдеться про рішення комісії, яка 10 січня визнала Бабікова переможцем конкурсу на посаду першого заступника директора Держбюро розслідувань. Провадження за позовом буде розглядатися за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, що 20 січня Бабікова призначили на посаду першого заступника директора Державного бюро розслідувань. Раніше він працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, яке захищало екс-президента Віктора Януковича. Бабіков стверджував, що ніколи не захищав екс-президента.

Водночас ЗМІ та громадськість зауважували, що подача документів на участь в конкурсі проводилася у максимально стислі строки напередодні і під час новорічних свят.