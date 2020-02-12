Коронавирус в Китае: 1 тыс. 115 погибших, более 45 тыс. инфицированных

Погибших от коронавируса уже 1 тыс. 115 человек. Фото: AP Photo/Andy Wong

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 115 человек. Только за последние сутки погибло почти 100 инфицированных. Общее количество зараженных — более 45 тыс.

В то же время более 4 тыс. 800 пациентов удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще по одному смертельному случаю — на Филиппинах и в Гонконге.

За пределами Китая зафиксировано 175 случаев заражения коронавирусом. Это на 40 человек больше, чем в предыдущие сутки. Больше всего зараженных за пределами Китая — в Гонконге (49), Сингапуре (47), Таиланде (33) и Южной Корее (28).

Напомним, ранее один из главных ученых-эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун заявил, что пневмония, вызванная новым коронавирусом, может заразить до 60% населения Земли. Это произойдет в том случае, если ситуация с болезнью выйдет из-под контроля стран.