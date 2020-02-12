Загиблих від коронавірусу вже 1 тис. 115 осіб. Фото: AP Photo/Andy Wong

https://racurs.ua/ua/n133551-koronavirus-v-kytayi-1-tys-115-zagyblyh-ponad-45-tys-infikovanyh.html

Ракурс

Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 115 осіб. Тільки за останню добу загинуло майже 100 інфікованих. Загальна кількість заражених — понад 45 тис.

Водночас понад 4 тис. 800 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще по одному смертельного випадку — на Філіппінах і в Гонконзі.

За межами Китаю зафіксовано 175 випадків зараження коронавірусом. Це на 40 осіб більше, ніж минулої доби. Найбільше заражених за межами Китаю — в Гонконзі (49), Сінгапурі (47), Таїланді (33) і Південній Кореї (28).

Нагадаємо, раніше один з головних вчених-епідеміологів Гонконгу Габріель Леун заявив, що пневмонія, викликана новим коронавірусом, може інфікувати до 60% населення Землі. Це станеться в тому випадку, якщо ситуація з хворобою вийде з-під контролю країн.