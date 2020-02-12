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Александр Онищенко, фото: Zaxid.net

Дело Онищенко: САП проверяет данные о российском гражданстве экс-нардепа

12 фев 2020, 16:43
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о возможном наличии у народного депутата Верховной Рады VIII созыва Александра Онищенко российского гражданства.

Об этом глава САП Назар Холодницкий заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, сообщает агентство «РБК-Украина».

Холодницкий отметил, что о возможном наличии российского паспорта у экс-нардепа его ведомство узнало из СМИ.

Вчера мы уже из СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальными, что у него, оказывается, российский паспорт все это время был, — подчеркнул Холодницкий.

Онищенко сейчас находится в Германии, где его в конце ноября 2019 года задержали по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он является фигурантом уголовного дела об организации так называемых «газовых схем», в результате которых, по оценкам правоохранителей, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В 2016 году Верховная Рада дала разрешение на его арест, однако Онищенко успел покинуть границы Украины.

Украинские правоохранители надеются, что экстрадиция Онищенко из Германии может произойти уже до мая.

Вчера издание Deutsche Welle со ссылкой на адвоката Онищенко сообщило, что он попросил политического убежища в Германии.

Напомним, Онищенко пытался принять участие во внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись в июле 2019 года.


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