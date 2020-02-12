Справа Онищенка: САП перевіряє дані про російське громадянство екс-нардепа

Олександр Онищенко, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n133592-sprava-onyschenka-sap-pereviryaie-nayavnist-u-eks-nardepa-rosiyskogo-gromadyanstva.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевіряє інформацію про можливу наявність у народного депутата Верховної Ради VIII скликання Олександра Онищенка російського громадянства.

Про це очільник САП Назар Холодницький заявив під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Холодницький зазначив, що про можливу наявність російського паспорта в екс-нардепа його відомство дізналося зі ЗМІ.

Учора ми вже зі ЗМІ дізналися, зараз перевіряємо своїми каналами процесуальними, що в нього, виявляється, російський паспорт весь цей час був, — наголосив Холодницький.

Онищенко наразі перебуває в Німеччині, де його наприкінці листопада 2019 року затримали за запитом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Він є фігурантом кримінальної справи про організацію так званих «газових схем», в результаті яких, за оцінками правоохоронців, державі були завдані збитки на суму близько 3 млрд грн. У 2016 році Верховна Рада дала дозвіл на його арешт, проте Онищенко встиг залишити межі України.

Українські правоохоронці сподіваються, що екстрадиція Онищенка з Німеччини може відбутися вже до травня.

Вчора видання Deutsche Welle з посиланням на адвоката Онищенка повідомило, що він попросив політичного притулку в Німеччині.

Нагадаємо, Онищенко намагався взяти участь у позачергових парламентських виборах в Україні, які відбулися в липні 2019 року.