Инцидент произошел на станции метро «Лукьяновская», фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n133603-v-kievskom-metro-jenschina-pytalas-pohitit-chujogo-rebenka-video.html

Ракурс

В киевском метрополитене 32-летняя уроженка Хмельницкой области пыталась похитить чужого ребенка 2014 года рождения.

Инцидент произошел на станции метро «Лукьяновская». Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что она схватила пятилетнего мальчика и пыталась потянуть за собой, однако осуществить задуманное ей помешала мать ребенка и неравнодушные прохожие.

Полицейский, прибывший по вызову, задержал злоумышленницу, которая пыталась скрыться с места происшествия.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса. За это правонарушение женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранителям мотивы своего поступка она объяснила тем, что «любит детей».

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в октябре 2019 года произошло похищение трехмесячного мальчика на Киевщине. Ребенка впоследствии нашли. Похитительница свои действия объясняла тем, что не может иметь детей, поэтому планировала воспитывать похищенного мальчика «как своего».