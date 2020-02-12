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Ракурс
Інцидент стався на станції метро «Лук’янівська», фото: Національна поліція

У київському метро жінка намагалася викрасти чужу дитину (ВІДЕО)

12 лют 2020, 19:40
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У київському метрополітені 32-річна уродженка Хмельницької області намагалася викрасти чужу дитину 2014 року народження.

Інцидент стався на станції метро «Лук'янівська». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що вона схопила п’ятирічного хлопчика й намагалася потягнути за собою, проте здійснити задумане їй завадила мати дитини та небайдужі перехожі.

Поліцейський, який прибув за викликом, затримав зловмисницю, котра намагалася втекти з місця події.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 146 (замах на викрадення людини) Кримінального кодексу. За це правопорушення жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронцям мотиви свого вчинку вона пояснила тим, що «любить дітей».

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року сталося викрадення тримісячного хлопчика на Київщині. Дитину згодом знайшли. Викрадачка свої дії пояснювала тим, що не може мати дітей, а тому планувала виховувати викраденого хлопчика «як свого».

Джерело: Ракурс


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