Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Децентрализация: В Слуге народа говорят, что передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде, фото — "Высокий замок"

Передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде — Корниенко

13 фев 2020, 17:24
999

Кабминовский законопроект об изменении административно-территориального устройства, который предусматривает создание новых областей, пока не набирает необходимого количества голосов для принятия.

Поэтому изменения относительно устройства будут происходить в рамках существующих областей и коснутся укрупнения районов и общин.

Передел областей даже 226 голосов не соберет в «Слуге». А по районам идет сейчас достаточно дискуссионный процесс, — сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко.

Он сетует на то, что в процессе укрупнения районов «какие-то расчетные вещи — математические, финансовые, экономические — часто для людей не являются аргументом».

В Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации передадут в конце февраля-начале марта. Обсуждение в регионах власть планирует завершить 25 февраля большим собранием в Киеве. По словам Корниенко, остались два-три острые вопросы.

Мы просто будем сейчас отметать историко-филологические дискуссии — «округ» или «уезд», «префект» или «урядник». Это все второстепенно, важно найти консенсус по самой степени «надзора» за регионами из центра, — рассказал Корниенко.

Другая дискуссия касается того, нужно ли оставлять окружные (уездные) советы. В СН склоняются к тому, что они лишние, но позиция есть Конституционного суда. Он высказался, что согласно ст. 38 Конституции нельзя ограничивать граждан в ранее данных правах.

Ранее «Ракурс» сообщал, что мэры украинских городов нажали на Зеленского и заставили его отозвать децентрализационный закон.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

В Великобритании отпустили домой 83 граждан, отбывших две недели карантина после того, как власти эвакуировали их из заблокированного вследствие вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Украинцы до сих пор ждут эвакуации из Уханя

Новости мира
17:35

Передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде — Корниенко

Вопрос передела границ областей и уменьшения их количества пока не набирает 226 голосов в парламенте, заявляют в правящей фракции «Слуга народа». Другой проблемный вопрос: нужно ли оставлять окружные (уездные) советы

Новости Украины
17:24