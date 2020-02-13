Децентрализация: В Слуге народа говорят, что передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде, фото — "Высокий замок"

https://racurs.ua/n133664-peredel-oblastey-poka-ne-nabiraet-226-golosov-v-rade-kornienko.html

Ракурс

Кабминовский законопроект об изменении административно-территориального устройства, который предусматривает создание новых областей, пока не набирает необходимого количества голосов для принятия.

Поэтому изменения относительно устройства будут происходить в рамках существующих областей и коснутся укрупнения районов и общин.

Передел областей даже 226 голосов не соберет в «Слуге». А по районам идет сейчас достаточно дискуссионный процесс, — сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко.

Он сетует на то, что в процессе укрупнения районов «какие-то расчетные вещи — математические, финансовые, экономические — часто для людей не являются аргументом».

В Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации передадут в конце февраля-начале марта. Обсуждение в регионах власть планирует завершить 25 февраля большим собранием в Киеве. По словам Корниенко, остались два-три острые вопросы.

Мы просто будем сейчас отметать историко-филологические дискуссии — «округ» или «уезд», «префект» или «урядник». Это все второстепенно, важно найти консенсус по самой степени «надзора» за регионами из центра, — рассказал Корниенко.

Другая дискуссия касается того, нужно ли оставлять окружные (уездные) советы. В СН склоняются к тому, что они лишние, но позиция есть Конституционного суда. Он высказался, что согласно ст. 38 Конституции нельзя ограничивать граждан в ранее данных правах.

Ранее «Ракурс» сообщал, что мэры украинских городов нажали на Зеленского и заставили его отозвать децентрализационный закон.