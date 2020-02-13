Децентралізація: В Слузі народу кажуть, що переділ областей поки не набирає 226 голосів у Раді, фото — "Високий замок"

https://racurs.ua/ua/n133664-peredil-oblastey-poky-ne-nabyraie-226-golosiv-u-radi-korniienko.html

Ракурс

Кабмінівський законопроект про зміну адміністративно-територіального устрою, який передбачає утворення нових областей, наразі не набирає необхідної кількості голосів для ухвалення.

Тому зміни щодо устрою відбуватимуться в рамках існуючих областей і стосуватимуться укрупнення районів та громад.

Переділ областей навіть 226 голосів не збере в «Слузі». А по районам йде зараз досить дискусійне процес, — повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови фракції «Слуга народу» і глава однойменної партії Олександр Корнієнко.

Він нарікає на те, що у процесі укрупнення районів «якісь розрахункові речі — математичні, фінансові, економічні — часто для людей не є аргументом».

До Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації передадуть наприкінці лютого-початку березня. Обговорення в регіонах влада планує завершити 25 лютого великим зібранням в Києві. За словами Корнієнка, є два-три найгостріші питання.

Ми просто будемо зараз відмітати історико-філологічні дискусії — «округ» чи «повіт», «префект» чи «урядник». Це все другорядне, важливо знайти консенсус по самій мірі «нагляду» з центру, — розповів Корнієнко.

Інша дискусія стосується того, чи потрібно залишати окружні (повітові) ради. В СН схиляються до того, що вони зайві, але є позиція Конституційного суду. Він висловився, що згідно ст. 38 Конституції не можна обмежувати громадян в раніше даних правах.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що мери українських міст натиснули на Зеленського і змусили відкликати децентралізаційний закон.