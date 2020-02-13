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Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

13 фев 2020, 17:35
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Эвакуированные из Уханя из-за вспышки коронавируса граждане Великобритании сегодня отбыли домой после 14 дней изоляции в больнице Arrowe Park в графстве Мерсисайд. 13 февраля 83 британцев выпустили из карантинного блока больницы, поскольку все тесты дали отрицательный результат на коронавирус COVID-19.

Вся группа эвакуированных британцев согласилась на 14-дневный карантин, подписав соответствующий договор. Они прибыли в больницу 31 января на первом из трех авиарейсов в Великобритании из Уханя, пишет Daily Mail со ссылкой на Службу охраны здоровья.

Оставляя госпиталь британцы написали письмо, в котором поблагодарили медперсонал за их труд. Первым «на свободу» вышел из больницы после тестирования на смертельный коронавирус 38-летний Мэтт Рау. Сообщается, что в целом домой отпустили два автобуса взволнованных британцев. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок поблагодарил граждан за храбрость и терпение в ходе изоляции. Еще 11 человек остаются на карантине до второго февраля.

В то же время, отметим, что украинцы все еще продолжают ждать эвакуации из Китая. Об этом они пишут в Фейсбук.

Дело не в том, что 50 человек здесь застряло и всем страшно… Здесь уже идет речь об имидже страны… Вы не представляете, как я обрадовалась, когда 30 января, мне позвонили из посольства и сообщили, что правительство собирается нас эвакуировать… И вот Казахстан полетел 1 февраля, Россия — 4 февраля (о США и Европе даже не вспоминаю). На днях граждане Казахстана должны завершить свой карантин, а мы даже не начнем… Вы знаете, Бангладеш, Папуа Новая Гвинея, Вануату (не знаю даже, где эта страна) забрали своих граждан, — пишет Ольга Батура, которая до сих пор ждет эвакуации в Ухане.

Українці досі чекають: евакуйовані через коронавірус з Уханя британці вийшли “на волю” після карантину

Можно сетовать на экономику, ее упадок. Но, пардон — Вануату эвакуировало своих людей. А также Папуа Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с «европейским» государством. Как я говорила, еще две недели назад руководство нашей страны заявляло, что они полностью готовы… А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина… Что, правда ?! Я всегда гордилась тем, что я — украинка. В Китае я всем говорю, что я — из Украины, из европейской страны, — жалуется другая украинка Ирина Чуйко.

Українці досі чекають: евакуйовані через коронавірус з Уханя британці вийшли “на волю” після карантину

Напомним, в мире зафиксировано более 60 тыс. подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом, 1367 человек погибли.


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Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

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