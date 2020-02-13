Українці досі чекають: евакуйовані через коронавірус з Уханя британці вдома відбули карантин

https://racurs.ua/ua/n133665-ukrayinci-dosi-chekaut-evakuyovani-cherez-koronavirus-z-uhanya-brytanci-vyyshly-na-volu-pislya.html

Ракурс

Евакуйовані з Уханя через спалах коронавірусу громадяни Великої Британії сьогодні відбули додому після 14 днів ізоляції у лікарні Arrowe Park, що у графстві Мерсісайд. 13 лютого 83 британців випустили з карантинного блоку лікарні, після того, як усі тести дали негативний результат на коронавірус COVID-19.

Уся група евакуйованих британців погодилася на 14-денний карантин, підписавши відповідний договір. Вони прибули до лікарні 31 січня на першому з трьох авіарейсів до Великої Британії з Уханя, пише Daily Mail з посиланням на Службу охорони здоров’я.

Залишаючи госпіталь евакуйовані з Уханя британці написали лист подяки медпрацівникам. Першим «на волю» вийшов з лікарні після негативного тестування на смертельний коронавірус 38-річний Метт Рау. Повідомляється, що загалом додому відпустили два автобуси схвильованих британців. Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок подякував громадянам за хоробрість та терпіння під час ізоляції. Ще 11 осіб залишаються на карантині до другого лютого.

Водночас, зауважимо, що українці продовжують чекати на евакуацію з Китаю. Про це вони пишуть у Фейсбук.

Справа не в тому, що 50 людей тут застрягло і всім страшно… Тут вже іде мова про імідж країни… Ви не уявляєте, як я зраділа, коли 30 січня, мені зателефонували з посольства і повідомили що уряд збирається нас евакуювати… І от Казахстан полетів 1 лютого, Росія — 4 лютого (про США і Європу навіть не згадую). На днях громадяни Казахстану мають завершити свій карантин, а ми навіть не почнемо… Ви знаєте, Бангладеш, Папуа Нова Гвінея, Вануату (не знаю навіть де ця країна) забрали своїх громадян, — пише Ольга Батура, яка досі чекає на евакуацію в Ухані.

Можна нарікати на економіку, її занепад. Але, пардон — Вануату евакуювали своїх людей. А також Папуа Нова Гвінея, Бангладеш і ще ряд країн з менш розвиненою економікою, не порівнянною з «європейською» державою. Як я казала, ще два тижні тому керівництво нашої країни заявляло, що вони повністю готові… А вчора чиновники заявили, що у них немає місця для карантину… Що, правда?! Я завжди пишалася тим, що я — українка. У Китаї я всім кажу, що я — з України, з європейської країни, — скаржиться інша українка Ірина Чуйко.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що загалом зафіксовано понад 60 тис. підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, 1367 осіб загинуло.