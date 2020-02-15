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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский: Почти договорились о двух новых больших треках обмена

15 фев 2020, 16:29
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что уже почти достигнута договоренность о проведении двух новых больших треков обмена пленными, в результате которых на родину могут вернуться 200 украинцев.

Об этом он заявил во время выступления на «Украинском ланче» в Мюнхене, сообщает агентство «Укринформ».

Зеленский сегодня в Мюнхене сообщил, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще удерживают более 200 украинцев, еще более 100 человек — удерживают во временно оккупированном Крыму и на территории России.

Он отметил, что к поискам пропавших за последние шесть лет вести лиц привлечены представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

Открытым остается вопрос доступа представителей МККК к удерживаемым лицам. Но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса, — убежден президент.

Напомним, Зеленский во время своего сегодняшнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинские власти будут пытаться провести этой осенью местные выборы на временно оккупированных территориях.


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