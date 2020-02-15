Зеленський: Майже домовлено про два нові великі треки обміну

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133759-zelenskyy-mayje-domovleno-pro-dva-novi-velyki-treky-obminu.html

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Президент України Володимир Зеленський стверджує, що вже майже досягнуто домовленостей про проведення двох нових великих треків обміну полоненими, в результаті яких на батьківщину можуть повернутися 200 українців.

Про це він заявив під час виступу на «Українському ланчі» в Мюнхені, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленський сьогодні у Мюнхені повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики все ще утримують понад 200 українців, ще понад 100 осіб — утримують у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

Він зазначив, що до пошуків зниклих за останні шість років безвісти осіб залучені представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Відкритим залишається питання доступу представників МКЧХ до утримуваних осіб. Але є всі підстави розраховувати на позитивне вирішення цього питання, — переконаний президент.

Нагадаємо, Зеленський під час свого сьогоднішнього виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що українська влада намагатиметься провести цієї осені місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях.