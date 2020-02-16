Француз выиграл 13 млн евро в лотерею в День святого Валентина, фото — Вікна

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Ракурс

Житель французского департамента Сона и Луара выиграл 13 млн евро в лотерею «Лото». Об этом сообщила французская Федерация азартных игр.

Новость на всю страну объявил ведущий розыгрыша в эфире телеканала TF1.

Последний крупный выигрыш в этом департаменте датируется 2013 годом, и тогда он составил 1 млн евро. Рекорд принадлежит игроку, который стал богаче на 15 млн евро в 2008 году. Тогда он обогатился в лотерее «Евромиллион».

Как сообщает радиостанция France Bleu, в День влюбленных еще 50 игроков «Лото» выиграли по 20 тыс. евро. Пока неизвестно ни имени игрока, который сорвал джекпот, ни города, в котором он проживает. Согласно правилам, у него есть 60 дней для того, чтобы связаться с федерацией и забрать приз. При этом победитель может попросить не разглашать своего имени.

Крупнейшим в истории «Лото» является выигрыш в 24 млн евро, который получил житель департамента Валь-д'Уаз в 2011 году. Счастливчик из департамента Жиронда в 2014 году выиграл 23 млн евро, а замыкает тройку житель Парижа с 22 млн евро.