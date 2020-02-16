Француз виграв 13 млн євро в лотерею у День святого Валентина, фото — Вікна

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Житель французького департаменту Сона і Луара виграв 13 млн євро у лотерею «Лото». Про це повідомила французька Федерація азартних ігор.

Новину на всю країну оголосив ведучий розіграшу в ефірі телеканалу TF1.

Останній великий виграш в цьому департаменті датується 2013 роком, і тоді він склав 1 млн євро. Рекорд належить гравцеві, який став багатшим на 15 млн євро в 2008 році. Тоді він збагатився у лотереї «Євромільйон».

Як повідомляє радіостанція France Bleu, у День закоханих ще 50 гравців «Лото» виграли по 20 тис. євро. Наразі невідомо ні імені гравця, який зірвав джекпот, ні міста, в якому він проживає. Згідно з правилами, у нього є 60 днів для того, щоб зв’язатися з федерацією і забрати приз. При цьому переможець може попросити не розголошувати свого імені.

Найбільшим в історії «Лото» є виграш у 24 млн євро, який отримав житель департаменту Валь-д'Уаз в 2011 році. Щасливчик з департаменту Жиронда у 2014 році виграв 23 млн євро, а замикає трійку житель Парижа з 22 млн євро.