Курйози спорту: в Індії перевірять чемпіона забігу з буйволами, який нібито побив рекорд Усейна Болта, фото — YouTube

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Ракурс

Міністерство у справах молоді та спорту Індії викликало в Нью-Делі для перевірки Срініваса Говду, який нібито побив світовий рекорд в бігу на 100 м під час традиційних сільських змагань з бігу з буйволами.

Тренери і фахівці з управління спорту ретельно перевірять його можливості. Офіційні особи з управління спорту Індії придбали йому залізничний квиток, повідомляє The Asian Age.

На цьому тижні з південного індійського штату Карнатака прийшло повідомлення, що під час традиційних сільських змагань камбала (забіг з парою буйволів) було побито світовий рекорд з бігу, встановлений знаменитим ямайським спринтером Усейном Болтом. У 2009 році Болт пробіг 100 м за 9,58 с. Повідомляється, що Говда буцімто подолав 142,5 м за 13,62 с, при цьому 100 м він пробіг за 9,55 с.

Відеоролик з забігом Срініваса негайно став вірусним в Індії, після чого спортивне керівництво країни вирішило викликати спортсмена на співбесіду і перевірити його можливості.

Камбала — щорічна гонка з буйволами, яка проходить в штаті Карнатака, її проведення спонсорують місцеві великі землевласники. Учасники біжать через прибране рисове поле протяжністю приблизно 132 м або 142 м, підганяючи упряжку з двох буйволів. Історично ці змагання мали релігійне значення і були частиною землеробських ритуалів.

«Ракурс» повідомляв, що учора впав світовий рекорд зі стрибків із жердиною у приміщенні. Шведський 20-річний унікум Арман Дуплантіс вдруге за тиждень перевершив це досягнення. Віднині воно складає 6 м 18 см.