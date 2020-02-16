Трамп, у якого вибори «на носі», відкриє на лімузині етап гонок NASCAR, фото — Fox News

https://racurs.ua/ua/n133771-tramp-u-yakogo-vybory-na-nosi-vidkryie-na-limuzyni-etap-gonok-nascar-fox-news.html

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Президент США Дональд Трамп може відкрити етап заїздів Національної асоціації гонок серійних автомобілів (NASCAR) колом по гоночній трасі на своєму лімузині.

Це може статися в рамках гонки NASCAR Daytona 500, яка відбудеться сьогодні в місті Дейтона-Біч у штаті Флорида, з посиланням на джерела повідомила телекомпанія Fox Business.

Примітно, що в цьому ж штаті, за 320 км на південь, в Палм-Біч знаходиться маєток американського лідера Мар-а-Лаго.

Джерела телекомпанії стверджують, що Трамп привітає глядачів, проїхавши коло по гоночній трасі на своєму лімузині Cadillac One на прізвисько «Звір» (The Beast). З трибун арени Daytona International Speedway за цим спостерігатимуть понад 100 тис. глядачів. Поки не уточнюється, яке місце — водійське або пасажирське — займе в автомобілі президент.

Раніше Daytona 500 відвідував у 2004 році президент Джордж Буш-молодший, який не їздив по трасі на лімузині, а лише виступив з короткою вітальною промовою, завершивши її словами: «Джентльмени, заводьте двигуни!». Його попередники — Рональд Рейган в 1984 році і Джордж Буш-старший в 1992 році — відвідували на цій же арені інший етап гонок NASCAR, що традиційно проходить в липні.

«Велика американська гонка», як ще називають етап Daytona 500, щорічно проводиться взимку — напередодні «Президентського дня». Він випадає на третій понеділок лютого і відзначається з нагоди дня народження першого президента США Джорджа Вашингтона, який народився 22 лютого 1732 року.

Нагадаємо, що в США офіційно розпочалася передвиборча кампанія — в країні відбуваються праймеріз, які визначать кандидатів від Демократичної і Республіканської партії. Американці голосуватимуть 3 листопада.