Трамп, у которого выборы «на носу», откроет на лимузине этап гонок NASCAR, фото — Fox News

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Президент США Дональд Трамп может открыть этап заездов Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), проехав круг по гоночной трассе на своем лимузине.

Это может произойти в рамках гонки NASCAR Daytona 500, которая состоится сегодня в городе Дейтона-Бич в штате Флорида, со ссылкой на источники сообщила телекомпания Fox Business.

Примечательно, что в этом же штате, на 320 км к югу, в Палм-Бич находится имение американского лидера Мар-а-Лаго.

Источники телекомпании утверждают, что Трамп поприветствует зрителей, проехав круг по гоночной трассе на своем лимузине Cadillac One по прозвищу «Зверь» (The Beast). С трибун арены Daytona International Speedway за этим будет наблюдать более 100 тыс. зрителей. Пока не уточняется, какое место — водительское или пассажирское — займет в автомобиле президент.

Ранее Daytona 500 посещал в 2004 году президент Джордж Буш-младший, он не ездил по трассе на лимузине, а лишь выступил с краткой приветственной речью, завершив ее словами: «Джентльмены, заводите моторы!». Его предшественники — Рональд Рейган в 1984 году и Джордж Буш-старший в 1992 году — посещали на этой же арене другой этап гонок NASCAR, который традиционно проходит в июле.

«Большая американская гонка», как еще называют этап Daytona 500, ежегодно проводится зимой — накануне «Президентского дня». Он выпадает на третий понедельник февраля и отмечается в честь дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона, который родился 22 февраля 1732 года.

Напомним, что в США официально началась предвыборная кампания — в стране проходят праймериз, которые определят кандидатов от Демократической и Республиканской партии. Американцы будут голосовать 3 ноября.