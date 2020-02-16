Курьезы спорта: в Индии проверят чемпиона забега с буйволами, который якобы побил рекорд Усэйна Болта, фото — YouTube

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Ракурс

Министерство по делам молодежи и спорта Индии вызвало в Нью-Дели для проверки Сриниваса Говду, который якобы побил мировой рекорд в беге на 100 м во время традиционных сельских соревнований по бегу с буйволами.

Тренеры и специалисты по управлению спорта тщательно проверят его возможности. Официальные лица из управления спорта Индии приобрели ему железнодорожный билет, сообщает The Asian Age.

На этой неделе из южного индийского штата Карнатака пришло сообщение, что во время традиционных сельских соревнований камбала (забег с парой буйволов) был побит мировой рекорд по бегу, установленный знаменитым спринтером из Ямайки Усэйном Болтом. В 2009 году Болт пробежал 100 м за 9,58 с. Сообщается, что Говда преодолел 142,5 м за 13,62 с, при этом 100 м он пробежал за 9,55 с.

Видеоролик с забегом Сриниваса немедленно стал вирусным в Индии, после чего спортивное руководство страны решило вызвать спортсмена на собеседование и проверить его возможности.

Камбала — ежегодная гонка с буйволами, которая проходит в штате Карнатака, спонсируемая местными крупными землевладельцами. Участники бегут через убраное рисовое поле протяженностью примерно 132 м или 142 м, подгоняя упряжку из двух буйволов. Исторически эти соревнования имели религиозное значение и были частью земледельческих ритуалов.

«Ракурс» сообщал, что вчера пал мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении. Шведский 20-летний уникум Арман Дуплантис второй раз за неделю превзошел это достижение. Отныне оно составляет 6 м 18 см.