В РФ девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных. Фото: Pexels

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Ракурс

Смерть в Москве зафиксирована в одном из баров. Там 23-летняя девушка, принимая участие в конкурсе по поеданию пирожных на скорость, подавилась, потеряла сознание и умерла.

Инцидент произошел вечером 15 февраля в баре Killfish в центре Москвы. Погибшая во время участия в конкурсе сразу вырвалась в лидеры, сумев быстро съесть первое пирожное. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Чтобы наверняка одержать победу, далее девушка взяла сразу два пирожных и пыталась их съесть одновременно, однако подавилась. Никто из окружающих не смог ей помочь и приехавшие медработники констатировали смерть.

Российские СМИ также сообщают, что девушка была онкобольной. О своем диагнозе она узнала около полугода назад, и с тех пор решила жить на полную и ни в чем себе не отказывать, пишет «Московский комсомолец».

Как писал «Ракурс», ранее водитель автобуса умер за рулем в Днепропетровской области. ЧП произошло 3 февраля в городе Каменское и привело к дорожно-транспортному происшествию. Известно, что в салоне автобуса находились 22 ученика, которые ехали в бассейн.