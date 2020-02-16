У РФ дівчина померла на конкурсі з поїдання тістечок. Фото: Pexels

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Ракурс

Смерть в Москві зафіксована в одному з барів. Там 23-річна дівчина, беручи участь в конкурсі з поїдання тістечок на швидкість, вдавилася, втратила свідомість та померла.

Інцидент стався ввечері 15 лютого в барі Killfish в центрі Москви. Дівчина під час участі в конкурсі одразу вирвалася в лідери, зумівши швидко з’їсти перше тістечко. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Щоб точно перемогти, далі дівчина взяла одразу два тістечка і намагалася їх з’їсти одночасно, проте вдавилася. Ніхто з оточуючих не зміг їй допомогти, а медпрацівники констатували смерть, коли приїхали до закладу.

Російські ЗМІ також повідомляють, що дівчина була онкохворою. Про свій діагноз вона дізналася приблизно півроку тому, і відтоді вирішила жити на повну й ні в чому собі не відмовляти, пише «Московський комсомолець».

Як писав «Ракурс», раніше водій автобуса помер за кермом в Дніпропетровській області. Надзвичайна подія сталася 3 лютого в місті Кам’янське і призвела до дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що в салоні автобуса перебували 22 учні, які їхали до басейну.