Минздрав проводит брифинг по эвакуации украинцев. Фото: REUTERS/Thomas Peter

https://racurs.ua/n133961-minzdrav-na-brifinge-raskryvaet-detali-vyvoza-ukraincev-iz-kitaya-translyaciya.html

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Китайский коронавирус, который стал причиной смерти уже более 2 тыс. человек, распространяется по всему миру. Из-за эпидемии вируса Украина решила эвакуировать своих граждан из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Самолет авиакомпании SkyUp, который должен эвакуировать украинцев из Уханя, вылетел из аэропорта «Борисполь» в 2.50 19 февраля. Он должен прилететь в Украину утром 20 февраля. Министерство здравоохранения Украины проводит брифинг в связи с эвакуацией граждан.

С журналистами общаются глава Минздрава Зоряна Скалецкая, представители Министерства здравоохранения, а также представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Брифинг решили провести перед вылетом украинцев из Уханя.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как известно, в Минздраве заявляли, что при эвакуации украинцев из Уханя на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут. Прибытие эвакуированных украинцев ожидается 20 февраля.

После прибытия украинцев и иностранцев осмотрят врачи, также минимум на 14 дней их поместят на обсервацию, ограничив их общение с окружающими. Место размещения эвакуированных из Китая украинцев будут охранять полсотни правоохранителей.

Напомним, новый коронавирус SARS-CoV-2 уже привел к смерти уже 2 тыс. 7 человек. Всего в мире зафиксировано более 75,1 тыс. случаев инфицирования, более 12 тыс. человек находятся в тяжелом или критическом состояниях.