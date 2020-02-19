МОЗ проводить брифінг щодо евакуації українців. Фото: REUTERS/Thomas Peter

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Китайський коронавірус, який став причиною смерті вже понад 2 тис. осіб, шириться всім світом. Через епідемію вірусу Україна вирішила евакуювати своїх громадян з китайського Уханя, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Літак авіакомпанії SkyUp, який повинен евакуювати українців з Уханя, вилетів з аеропорту «Бориспіль» о 2.50 19 лютого. Він повинен прилетіти в Україну вранці 20 лютого. Міністерство охорони здоров’я України проводить брифінг у зв’язку з евакуацією громадян.

З журналістами спілкуються глава МОЗ Зоряна Скалецька, представники Міністерства охорони здоров’я, а також представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Брифінг вирішили провести перед вильотом українців з Ухань.

Карта поширення вірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як відомо, в МОЗ заявляли, що під час евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть. Прибуття евакуйованих українців очікується 20 лютого.

Після прибуття українців та іноземців оглянуть лікарі, також мінімум на 14 днів їх помістять на обсервацію, обмеживши їхнє спілкування з оточуючими. Місце розміщення евакуйованих з Китаю українців охоронятимуть півсотні правоохоронців.

Нагадаємо, новий коронавірус SARS-CoV-2 вже призвів до смерті вже 2 тис. 7 осіб. Загалом в світі зафіксовано понад 75,1 тис. випадків інфікування, понад 12 тис. осіб перебувають у важкому або критичному станах.