Владимир Зеленский. Фото: Факты

https://racurs.ua/n134181-zagranichnye-vizity-zelenskogo-v-2020-godu-oboydutsya-ukraine-v-dva-raza-doroje-dokument.html

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Визиты президента Украины Владимира Зеленского за границу в 2020 году обойдутся бюджету в два раза дороже, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственного управления делами, сообщают «Українські новини».

Перелеты высших должностных лиц Украины обеспечивает Государственное авиационное предприятие «Украина» и за 2019 год авиационные расходы составили 278 млн грн.

Из этой суммы на обеспечение функционирования предприятия потрачено 223,8 млн грн.

На перевозку спикера Верховной Рады и премьер-министра с их командами было потрачено 44,3 тыс. грн.

На авиаперелеты президента в 2019 году потрачено 54,2 млн грн. Из этой суммы 33 млн грн потрачено на осуществление заграничных визитов, 7,1 млн грн на их подготовку и 14,1 млн грн на авиаперелеты внутри Украины.

В 2020 году авиационные расходы запланированы на уровне 290 млн грн. Из них на обеспечения функционирования ГАП «Украина» будет потрачено 206,1 млн грн, т. е. немного дешевле, чем в прошлом году.

Зато расходы на авиаперевозки президента увеличены до 82,9 млн грн, а это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

На авиаперелеты главы государства в пределах Украины запланировано потратить 12 млн грн, а на подготовку заграничных визитов — 7,8 млн грн.

Зато на осуществление заграничных визитов планируется потратить 64,1 млн грн, что практически в два раза больше, чем в 2019 году.

Следует уточнить, что ГАП «Украина» выполняет исключительно чартерные рейсы под заказ. На балансе предприятия находятся семь воздушных судов, но лишь четыре из них эксплуатируются.

Среди исправной техники находится самолет Airbus А-319 (исправен на 91%), самолет АН-148 (исправен на 85,8%), самолет АН-74 (исправен на 71,8%), а также вертолет Ми-8, уровень исправности которого составляет 72,6%.

Два самолета Ил-62 не обслуживаются с 2014 года и не пригодны к эксплуатации. Еще один вертолет Ми-8 требует капитального ремонта и не эксплуатируется с 2015 года.