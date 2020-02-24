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Владимир Зеленский. Фото: Факты

Заграничные визиты Зеленского в 2020 году обойдутся Украине в два раза дороже (ДОКУМЕНТ)

24 фев 2020, 15:42
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Визиты президента Украины Владимира Зеленского за границу в 2020 году обойдутся бюджету в два раза дороже, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственного управления делами, сообщают «Українські новини».

Перелеты высших должностных лиц Украины обеспечивает Государственное авиационное предприятие «Украина» и за 2019 год авиационные расходы составили 278 млн грн.

Из этой суммы на обеспечение функционирования предприятия потрачено 223,8 млн грн.

На перевозку спикера Верховной Рады и премьер-министра с их командами было потрачено 44,3 тыс. грн.

На авиаперелеты президента в 2019 году потрачено 54,2 млн грн. Из этой суммы 33 млн грн потрачено на осуществление заграничных визитов, 7,1 млн грн на их подготовку и 14,1 млн грн на авиаперелеты внутри Украины.

Ответ Государственного управления делами. Фото: Українські новини

Ответ Государственного управления делами. Фото: Українські новини

В 2020 году авиационные расходы запланированы на уровне 290 млн грн. Из них на обеспечения функционирования ГАП «Украина» будет потрачено 206,1 млн грн, т. е. немного дешевле, чем в прошлом году.

Зато расходы на авиаперевозки президента увеличены до 82,9 млн грн, а это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

На авиаперелеты главы государства в пределах Украины запланировано потратить 12 млн грн, а на подготовку заграничных визитов — 7,8 млн грн.

Зато на осуществление заграничных визитов планируется потратить 64,1 млн грн, что практически в два раза больше, чем в 2019 году.

Следует уточнить, что ГАП «Украина» выполняет исключительно чартерные рейсы под заказ. На балансе предприятия находятся семь воздушных судов, но лишь четыре из них эксплуатируются.

Ответ ГАП «Украина». Фото: Українські новини

Среди исправной техники находится самолет Airbus А-319 (исправен на 91%), самолет АН-148 (исправен на 85,8%), самолет АН-74 (исправен на 71,8%), а также вертолет Ми-8, уровень исправности которого составляет 72,6%.

Два самолета Ил-62 не обслуживаются с 2014 года и не пригодны к эксплуатации. Еще один вертолет Ми-8 требует капитального ремонта и не эксплуатируется с 2015 года.


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