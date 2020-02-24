Володимир Зеленський. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n134181-zakordonni-vizyty-zelenskogo-u-2020-roci-obiydutsya-ukrayini-v-dva-razy-dorojche-dokument.html

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Візити президента України Володимира Зеленського за кордон у 2020 році обійдуться бюджету в два рази дорожче, ніж у 2019 році.

Про це свідчать дані Державного управління справами, повідомляють «Українські новини».

Перельоти вищих посадових осіб України забезпечує Державне авіаційне підприємство «Україна» і за 2019 рік авіаційні витрати склали 278 млн грн.

З цієї суми на забезпечення функціонування підприємства витрачено 223,8 млн грн.

На перевезення спікера Верховної Ради і прем'єр-міністра з їх командами було витрачено 44,3 тис. грн.

На авіаперельоти президента в 2019 році витрачено 54,2 млн грн. З цієї суми 33 млн грн витрачено на здійснення закордонних візитів, 7,1 млн грн на їх підготовку і 14,1 млн грн на авіаперельоти всередині України.

У 2020 році авіаційні витрати заплановані на рівні 290 млн грн. З них на забезпечення функціонування ДАП «Україна» буде витрачено 206,1 млн грн, тобто трохи менше, ніж у минулому році.

Зате витрати на авіаперевезення президента збільшені до 82,9 млн грн, а це в 1,5 рази більше, ніж у минулому році.

На авіаперельоти глави держави у межах України заплановано витратити 12 млн грн, а на підготовку закордонних візитів — 7,8 млн грн.

Зате на здійснення закордонних візитів планується витратити 64,1 млн грн, що практично в два рази більше, ніж у 2019 році.

Слід уточнити, що ДАП «Україна» виконує виключно чартерні рейси під замовлення. На балансі підприємства знаходяться сім повітряних суден, але лише чотири з них експлуатуються.

Серед справної техніки знаходиться літак Airbus А-319 (справний на 91%), літак АН-148 (справний на 85,8%), літак АН-74 (справний на 71,8%), а також вертоліт Мі-8, рівень справності якого становить 72,6%.

Два літаки Іл-62 не обслуговуються з 2014 року і не придатні до експлуатації. Ще один вертоліт Мі-8 вимагає капітального ремонту і не експлуатується з 2015 року.