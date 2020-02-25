Министр юстиции Денис Малюска. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n134276-reshenie-espch-po-lustracii-maluska-hochet-sozdat-komissiu-dlya-jalob-lustrirovannyh-chinovnikov.html

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Решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации украинских чиновников прокомментировали в Кабинете министров.

В правительстве подчеркивают, что сделают все возможное, чтобы обеспечить права граждан и сохранить механизм люстрации, хоть и в ограниченном виде. В Кабмине считают, что ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а лишь ее чрезмерный объем. Об этом 25 февраля сообщил министр юстиции Денис Малюська на собственной странице в Facebook.

ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а лишь ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали, — отметил чиновник.

По словам Малюськи, необходимо создать комиссию для жалоб граждан, которые считают свою люстрацию незаконной. Соответствующий законопроект министр обещает разработать с народными депутатами.

Также чиновник добавил, что будет рассматриваться возможность возобновления на должностях (при ее наличии) люстрированных чиновников и выплаты им разницы между утраченным и реальным заработком. Малюська пообещал, что этот механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Напомним, Европейский суд по правам человека рассмотрел апелляционную жалобу Украины по делу относительно закона об очищении власти (люстрации). В середине января Украина обжаловала решение ЕСПЧ, который признал нормы закона «Об очищении власти» нарушением Конвенции о защите прав человека.

Следовательно, вступило в силу решение ЕСПЧ от 17 октября 2019 года о том, что увольнение украинских чиновников по закону «Об очищении власти» нарушило их права. Тогда суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Судьи пришли к выводу, что этот закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича.