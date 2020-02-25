Міністр юстиції Денис Малюска. Фото: liga.net

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Рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації українських чиновників прокоментували в Кабінеті міністрів.

В уряді наголошують, що зроблять усе можливе, щоб забезпечити права громадян та зберегти механізм люстрації, хоч і в обмеженому вигляді. У Кабміні вважають, що ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а лише її надмірний обсяг. Про це 25 лютого повідомив міністр юстиції Денис Малюська на власній сторінці у Facebook.

ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а лише її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не вчиняли, — зазначив посадовець.

За словами Малюськи, необхідно створити комісію для скарг громадян, які вважають свою люстрацію незаконною. Відповідний законопроект міністр обіцяє розробити з народними депутатами.

Також посадовець додав, що розглядатиметься можливість поновлення на посаді (за її наявності) люстрованої особи та виплати їй різниці між втраченим та реальним заробітком. Малюська пообіцяв, що цей механізм не застосовуватиметься до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини не розглянув апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). У середині січня Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини.

Відтак, набуло чинності рішення ЄСПЛ від 17 жовтня 2019 року про те, що звільнення українських чиновників за законом «Про очищення влади» порушило їхні права. Тоді суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Судді дійшли висновку, що цей закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління Януковича.