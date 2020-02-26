Новый коронавирус продолжает распространяться по миру, фото: BNO News

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 добрался до Южной Америки и Греции.

Первый случай заболевания в Греции зафиксирован в городе Салоники. Об этом в своем Твиттере сообщает BNO News.

Бразилия стала первой страной Южной Америки, где выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом.

Всего в мире уже зарегистрировано более 81,2 тыс. случаев заболевания новым коронавирусом, из них более 2,7 тыс. завершились смертью инфицированных.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Сейчас в этой провинции уже зафиксированы более 65,1 тыс. случаев инфицирования, 2 тыс. 615 из которых завершились смертью.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что мир не готов к эпидемии SARS-CoV-2, поскольку ряд стран мира не имеют такой системы эпиднадзора, как в Китае.