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Новий коронавірус продовжує поширюватися світом, фото: BNO News

Епідемія коронавірусу: в Греції та Південній Америці зафіксовані перші випадки (КАРТА)

26 лют 2020, 13:41
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Новий коронавірус SARS-CoV-2 дістався до Південної Америки та Греції.

Перший випадок захворювання у Греції зафіксовано в місті Салоніки. Про це у своєму Твіттері повідомляє BNO News.

Бразилія стала першою країною Південної Америки, де виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом.

Загалом у світі вже зареєстровано понад 81,2 тис. випадків захворювання новим коронавірусом, з них понад 2,7 тис. завершилися смертю інфікованих.

Перші випадки захворювання новим коронавірусом були виявлені в китайському місті Ухані (провінція Хубей) в грудні 2019 року. Наразі в цій провінції вже зафіксовані понад 65,1 тис. випадків інфікування, 2 тис. 615 з яких завершилися смертю.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що світ не готовий до епідемії SARS-CoV-2, оскільки низка країн світу не мають такої системи епідемнагляду, як у Китаї.

Джерело: Ракурс


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