Новый коронавирус. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n134405-na-rasprostranenie-koronavirusa-v-sluge-naroda-otreagirovali-ocherednym-rolikom-dlya-ukraincev.html

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Новый коронавирус распространяется по миру, поэтому украинцы должны быть готовыми к встрече со смертельной инфекцией. Партия «Слуга народа», которая активно пользуется соцсетями, решила опубликовать коротенький видеоролик, в котором в тезисной форме изложена вся имеющаяся информация о коронавирусе и мерах предосторожности от заражения.

Продолжительность видео всего 100 секунд и партия обнародовала его в Facebook.

В ролике в сжатой и понятной форме с помощью инфографики рассказывается о том, как передается вирус, и как уберечься от заражения.

В видео рассказывается о вероятности заражением коронавирусом через посылки из Китая, а также о том, насколько опасно употреблять в пищу китайские продукты.

Слуги сообщили, насколько готова украинская медицина встретить коронавирус у нас в стране.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).