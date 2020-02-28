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Ракурс
Новий коронавірус. Фото: Vgorode

На поширення коронавірусу в «Слузі народу» відреагували черговим роликом для українців (ВІДЕО)

28 лют 2020, 11:05
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Новий коронавірус поширюється світом, тому українці повинні бути готовими до зустрічі зі смертельною інфекцією. Партія «Слуга народу», яка активно користується соцмережами, вирішила опублікувати коротенький відеоролик, у якому в тезисній формі викладена вся наявна інформація про коронавірус та запобіжні заходи від зараження.

Тривалість відео всього 100 секунд і партія оприлюднила його в Facebook.

У ролику у стислій і зрозумілій формі за допомогою інфографіки розповідається про те, як передається вірус, і як уберегтися від зараження.

У відео розповідається про ймовірність зараженням коронавірусом через посилки з Китаю, а також про те, наскільки небезпечно вживати в їжу китайські продукти.

Слуги повідомили, наскільки готова українська медицина зустріти коронавірус у нас в країні.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Джерело: Ракурс


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