Новий коронавірус. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n134405-na-poshyrennya-koronavirusu-v-sluzi-narodu-vidreaguvaly-chergovym-rolykom-dlya-ukrayinciv-video.html

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Новий коронавірус поширюється світом, тому українці повинні бути готовими до зустрічі зі смертельною інфекцією. Партія «Слуга народу», яка активно користується соцмережами, вирішила опублікувати коротенький відеоролик, у якому в тезисній формі викладена вся наявна інформація про коронавірус та запобіжні заходи від зараження.

Тривалість відео всього 100 секунд і партія оприлюднила його в Facebook.

У ролику у стислій і зрозумілій формі за допомогою інфографіки розповідається про те, як передається вірус, і як уберегтися від зараження.

У відео розповідається про ймовірність зараженням коронавірусом через посилки з Китаю, а також про те, наскільки небезпечно вживати в їжу китайські продукти.

Слуги повідомили, наскільки готова українська медицина зустріти коронавірус у нас в країні.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).