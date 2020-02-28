Общественное вещание в Украине заблокировали. Фото: chernivtsi.online

https://racurs.ua/n134407-obschestvennoe-zablokirovali-scheta-veschatelya-arestovali-translyacii-olimpiady.html

Ракурс

«Общественный вещатель» заявляет об аресте всех счетов за долги и блокирования его работы. Такая ситуация ставит под сомнение трансляцию Олимпиады-2020 и участие Украины в песенном конкурсе «Евровидение».

Арест на денежные средства, находящиеся на счетах Общественного, наложен постановлениями отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года № 61321781. 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс». Об этом сообщает Общественное в Facebook.

В сообщении говорится о том, что сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины «Евроньюс» началась в 2010 году еще до создания «Общественного вещателя». Впоследствии из бюджета прекратилось финансирование на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность, — сообщает вещатель.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что арест счетов уже сделал подготовку к трансляции Олимпиады 2020 года и блокирует участие Украины в нынешнем «Евровидении», приостановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой студии в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также в ближайшее время не будет средств для финансирования деятельности UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура, всех региональных каналов Общественного.

«Общественный вещатель» далее обращается в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, что телерадиокомпания должна заплатить дополнительно, — отметили в Общественном.

Напомним, на днях телеканал NewsOne получил от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупреждение за распространение языка вражды и штраф на сумму 105 тыс. 625,5 грн.