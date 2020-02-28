Суспільне мовлення в Україні заблокували. Фото: chernivtsi.online

https://racurs.ua/ua/n134407-suspilne-zablokuvaly-rahunky-movnyka-areshtuvaly-translyaciyi-olimpiady-ta-ievrobachennya-pid.html

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«Суспільний мовник» заявляє про арешт усіх рахунків за борги та блокування його роботи. Така ситуація ставить під сумнів трансляцію Олімпіади-2020 та участь України у пісенному конкурсі «Євробачення».

Арешт на кошти, що перебувають на рахунках «Суспільного», накладено постановами відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року № 61321781. 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із «Суспільного» боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 тис. 80 грн судового збору на користь акціонерного товариства «Євроньюз». Про це повідомляє Суспільне у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з «Євроньюз» розпочалася 2010 року ще до створення «Суспільного мовника». Згодом із бюджету припинилося фінансування на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність, — повідомляє мовник.

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив, що арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади 2020 року й блокує участь України в цьогорічному «Євробаченні», зупинив запуск нових проектів Суспільного, зокрема запуск нової студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Також найближчим часом не буде коштів для фінансування діяльності UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура, усіх регіональних каналів «Суспільного».

Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково, — зазначили в Суспільному.

Нагадаємо, днями телеканал NewsOne отримав від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення попередження за поширення мови ворожнечі та штраф на суму 105 тис. 625,5 грн.