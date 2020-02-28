«Слуга» Крейденко устроил скандал в Мелитополе

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Ракурс

Слуга народа Владимир Крейденко 28 февраля вместе со своими сторонниками решил силой взять сессию Мелитопольского городского совета.

Политик выломал дверь в сессионный зал и, ворвавшись в помещение, начал прыгать по столам, пишет «РИА Мелитополь».

Известно, что утром 28 февраля у здания горсовета проходил митинг против принятия закона о земле. Рядом Крейденко организовал пикет, на котором требовали отменить тарифы теплосети. После этого он начал требовать распустить местный горсовет. Для этого он пытался силой прорваться на заседание горсовета, выламывая дверь. Соответствующие видео опубликованы в сети.

Крейденко вместе с помощниками блокировал трибуну, его документы облили водой, а потом и вовсе силой сняли со стола, куда он залез, чтобы отстраниться от окруживших его местных депутатов.

Уже на выходе из мэрии Крейденко заявил, что 1 марта он подаст в Верховную Раду постановление с инициативой о роспуске Мелитопольского городского совета.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Роман Каптелов только в сопровождении полиции смог покинуть собрание общины в Днепропетровской области из-за того, что на него набросились протестующие.