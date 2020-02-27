«Слуга» убегал от народа: нардеп от СН в сопровождении полиции смог покинуть собрание общины на Днепропетровщине, фото — "Николаевские новости"

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Ракурс

Нардеп от «Слуги народа» Роман Каптелов только в сопровождении полиции смог покинуть собрание общины в Днепропетровской области.

В одной из ОТГ области обсуждали решение Минрегиона об укрупнении общины с городом Терновка. Скандал произошел в селе Богдановка Днепропетровской области.

Экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук написал в Фейсбук, что у «слуг народа» земля горит под ногами и на встрече с людьми народ «чуть не порвал на куски народного депутата от „Слуги народа“».

Мосийчук выложил в сеть видео со встречи, которая длилась час, и указал, что Каптелов якобы без учета мнения людей «хочет под себя перекроить границы ОТГ перед местными выборами».

Сначала на собрании произошла ссора, присутствующие кричали на «слугу», а затем набросились на него и Каптелов смог только в сопровождении полиции выйти из зала.

Каптелов впоследствии в Фейсбук объяснил, что людей на скандальную встречу якобы свозили. Он считает, что во всем виноват руководитель местной общины, а в нардепе люди «увидели виновника их бед».

Председатель общины боится говорить правду и боится ответственности, поэтому и прячется за спинами людей, — написал нардеп.

Каптелов закончил Российский государственный социальный университет в Москве по специальности «Политология». Он основал несколько социологических и политконсалтингових компаний, салон проката игрушек и товаров для детей. Был советником председателя Николаевской ОГА.

В Раду 40-летний Каптелов прошел по мажоритарному округу № 36 (Павлоград, Першотравенск, Терновка, Павлоградский район) от партии «Слуга народа». Член бюджетного комитета.

Ранее «Ракурс» писал, что народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса, которая уже унесла в мире жизни нескольких тысяч человек, паникой и «коронаробесием».