«Слуга» втікав від народу: нардеп від СН у супроводі поліції зміг залишити збори громади, фото — "Николаевские новости"

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Ракурс

Нардеп від «Слуги народу» Роман Каптєлов тільки у супроводі поліції зміг залишити збори громади на Дніпропетровщині.

В одній із ОТГ області обговорювали рішення Мінрегіону про укрупнення громади з містом Тернівка. Скандал трапився у селі Богданівка Дніпропетровської області.

Екс-нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук написав у Фейсбук, що у «слуг народу» земля горить під ногами і на зустрічі з людьми народ «ледь не порвав на шмаття народного депутата від „Слуги народу“».

Мосійчук виклав в мережу відео із зустрічі, яка тривала годину, і вказав, що Каптєлов начебто без врахування думки людей «хоче під себе перекроїти межі ОТГ перед місцевими виборами».

Спочатку на зборах сталася сварка, присутні перегукувалися зі «слугою», а потім накинулися на нього і Каптєлов зміг тільки у супроводі поліції вийти із зали.

Каптєлов згодом у Фейсбук пояснив, що людей на скандальну зустріч начебто звозили. Він вважає, що в усьому винен керівник місцевої громади, а у ньому люди «бачили винуватця їх бід».

Голова громади боїться говорити правду і боїться відповідальності, тому й ховається за спинами людей, — написав нардеп.

Каптєлов закінчив Російський державний соціальний університет в Москві за спеціальністю «Політологія». Він заснував кілька соціологічних та політконсалтингових компаній, салон прокату іграшок і товарів для дітей. Був радником голови Миколаївської ОДА.

У Раду 40-річний Каптєлов пройшов по мажоритарному округу № 36 (Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район) від партії «Слуга народу». Член бюджетного комітету.

Раніше «Ракурс» писав, що народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька назвала епідемію коронавірусу, яка вже забрала у світі життя кількох тисяч осіб, панікою та «коронаробіссям».