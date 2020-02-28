«Слуга» Крейденко влаштував скандал в Мелітополі

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Слуга народу Володимир Крейденко 28 лютого разом зі своїми прихильниками вирішив силою взяти сесію Мелітопольської міської ради.

Політик виламав двері в сесійний зал і, увірвавшись в приміщення, почав стрибати по столах, пише «РИА Мелитополь».

Відомо, що вранці 28 лютого біля будівлі міськради проходив мітинг проти прийняття закону про землю. Поруч Крейденко організував пікет, на якому вимагали скасувати тарифи тепломережі. Після цього він почав вимагати розпустити міську раду. Для цього він намагався силою прорватися на засідання міськради, виламуючи двері. Відповідні відео опубліковані в мережі.

Крейденко разом з помічниками блокував трибуну, його документи облили водою, а потім силою зняли зі столу, куди він заліз, щоб відсторонитися від місцевих депутатів, що оточили його.

Вже на виході з мерії Крейденко заявив, що 1 березня він подасть до Верховної Ради постанову з ініціативою про розпуск Мелітопольської міської ради.

Нагадаємо, раніше нардеп від «Слуги народу» Роман Каптєлов тільки в супроводі поліції зміг покинути збори громади в Дніпропетровській області через те, що на нього накинулися протестувальники.