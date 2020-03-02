Арахамия сомневается в отставке Гончарука. Фото: 24 канал

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Ракурс

Отставку Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, продолжают активно обсуждать.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже высказался по этому поводу. Народный депутат сомневается, что действующий премьер-министр Украины уйдет в отставку, несмотря на то, что слухи об этом ходят давно. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Арахамия отметил, что на должность премьер-министра, по его мнению, не будет кандидатур. По крайней мере, по его информации, на данный момент такие заявления не поступали.

На уточняющий вопрос, останется ли Гончарук премьер-министром, Арахамия ответил:

Думаю, что да.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что по состоянию на 2 марта заявление об отставке он не писал. Но добавил, что по этому поводу у него будут консультации и с президентом, и с парламентом.

Известно, что в минувшие выходные Гончарук в неофициальной обстановке встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Свидетелем разговора стал журналист Кристофер Миллер, который сообщил, что во время разговора упоминалось имя олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера.