Арахамія сумнівається у відставці Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134563-pide-chy-ne-pide-arahamiya-sumnivaietsya-u-vidstavci-goncharuka.html

Ракурс

Відставку Олексія Гончарука, прем'єр-міністра України, продовжують активно обговорювати.

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія теж висловився з цього приводу. Народний депутат сумнівається, що чинний прем'єр-міністр України піде у відставку попри те, що чутки про це ходять давно. Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Арахамія зазначив, що на посаду прем'єр-міністра, на його думку, не буде кандидатур. Принаймні, за його інформацією, наразі такі заяви не надходили.

На уточнююче питання, чи залишиться Гончарук прем'єр-міністром, Арахамія відповів:

Думаю що так.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що станом на 2 березня заяву про відставку він не писав. Але додав, що з цього приводу у нього будуть консультації і з президентом, і з парламентом.

Відомо, що минулими вихідними Гончарук в неофіційній обстановці зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зустріч проходила в одному зі столичних ресторанів. Свідком розмови став журналіст Крістофер Міллер, який повідомив, що під час розмови згадувалося ім’я олігарха Ігоря Коломойського.

Як раніше писав «Ракурс», в середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включене питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, в ході цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.