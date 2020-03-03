Европарламент перенес ряд мер, в том числе и «Украинскую неделю». Фото: ua.news

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«Украинскую неделю» в Европейском парламенте решили перенести на неопределенное время. Мероприятие планировали проводить с 3 марта по 5 марта.

Такое решение было принято из-за стремительного распространения китайского коронавируса SARS-Cov-2. Об этом сообщило представительство Украины при Европейском Союзе на собственном сайте.

Дорогие друзья, к большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3−5 марта «Украинская неделя» в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента по проведению массовых мероприятий за распространение коронавирусной инфекции Covid-19, — отметили в представительстве ЕС.

Отмечается, что как только эти ограничения отменят, украинская сторона сформирует новые возможности для проведения «Украинской недели» в Европарламенте.

Как известно, с 3 марта по 5 марта в Европейском парламенте должны были состояться мероприятия «Украинской недели» с участием ведущих европейских политиков, украинских членов правительства, дипломатического, научного сообщества, гражданского общества. Это мероприятие давало возможность сторонам сверить позиции сторон перед саммитом Восточного партнерства, намеченного на 18 июня в Брюсселе.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, сейчас общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире сейчас выросло до 90 тыс. 927 человек. Количество жертв нового типа коронавируса во всем мире достигло 3 тыс. 123 человек. В Китае от болезни умерли 2 тыс. 943 человека, в других странах мира — 180 человек.