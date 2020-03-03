Європарламент переніс низку заходів, в тому числі й «Український тиждень». Фото: ua.news

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«Український тиждень» в Європейському парламенті вирішили перенести на невизначений час. Захід планували проводити з 3 березня по 5 березня.

Таке рішення було ухвалене через стрімке поширення китайського коронавірусу SARS-Cov-2. Про це повідомило представництво України при Європейському Союзі на власному сайті.

Дорогі друзі, на превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3−5 березня український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції Covid-19, — зазначили у представництві ЄС.

Наголошується, що як тільки ці обмеження скасують, українська сторона опрацює нові можливості для проведення «Українського тижня» в Європарламенті.

Як відомо, з 3 березня по 5 березня в Європейському парламенті мали відбутися заходи «Українського тижня» за участю провідних європейських політиків, українських урядовців, дипломатичної, наукової спільноти, громадянського суспільства. Цей захід давав можливість сторонам звірити позиції сторін перед самітом Східного партнерства, наміченого на 18 червня у Брюсселі.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, наразі загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у світі наразі зросла до 90 тис. 927 осіб. Кількість жертв нового типу коронавірусу у всьому світі досягла 3 тис. 123 осіб. У Китаї від хвороби померли 2 тис. 943 особи, в інших країнах світу — 180 осіб.