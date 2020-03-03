Зеленський візьме участь у позачерговому засіданні ВРУ. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прийде 4 березня на позачергове засідання Верховної Ради України.

Глава держави планує відвідати позачергове засідання парламенту, яке він ініціював скликати на найближчу середу. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 2 березнязаявивперший заступник спікера парламенту й представник президента у ВРУ Руслан Стефанчук.

Я буквально тільки-но зв’язався, він сказав: «Так, я буду». І це абсолютно нормально, адже президент теж хоче бачити, яким чином здійснюється те, що він мав право ініціювати, — заявив він.

Як відомо, Зеленський 28 лютого надіслав голові Верховної Ради Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Це засідання призначене на 16.00 4 березня.

Нагадаємо, до порядку денного позачергового засідання парламенту включені чотири законопроекти, серед яких проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції», який буде розглядатися у другому читанні. Також внесено питання про Кабінет міністрів України, але не уточняється, що саме буде розглядатися.