Зеленский примет участие во внеочередном заседании ВРУ. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, придет 4 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Глава государства планирует посетить внеочередное заседание парламента, которое он инициировал созвать на ближайшую среду. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 2 марта заявил первый заместитель спикера парламента и представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук.

Я буквально только что связался, он сказал: «Да, я буду». И это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать, — заявил он.

Как известно, Зеленский 28 февраля направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Это заседание назначено на 16.00 4 марта.

Напомним, в повестку дня внеочередного заседания парламента включены четыре законопроекта, среди которых проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции», который будет рассматриваться во втором чтении. Также внесены вопросы о Кабинете министров Украины, но не уточняется, что именно будет рассматриваться.