Окупанти відкрили вогонь із мінометів. Фото: EPA

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На Донбасі знову спостерігається ескалація конфлікту. Незаконні збройні формування, які контролюються Москвою, продовжують провокації на лінії розмежування.

Найманці вкотре порушують мінські домовленості й застосовують для обстрілів важку зброю. Окупанти за минулу добу обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовці отримали поранення, троє - бойове ураження. Про це 3 березня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

На початку цієї доби російсько-терористичні підрозділи гатили з мінометів по населеному пункту Широкине. На щастя, ніхто не постраждав.

У штабі ООС стверджують, що українські військові за останні два дні змогли знищити четверо найманців, дві одиниці техніки та поранити двох ворожих бійців.

Нагадаємо, 1 березня окупанти поблизу населеного пункту Нижньотепле відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу по автомобілю з українськими військовими, який доставляв на позиції продукти харчування. Ракета бойовиків влучила в кабіну автомобіля, один із бійців загинув. Двоє військовослужбовців дістали поранення, а ще двоє - бойові травми.