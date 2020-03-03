Оккупанты открыли огонь из минометов. Фото: EPA

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На Донбассе снова наблюдается эскалация конфликта. Незаконные вооруженные формирования, которые контролируются Москвой, продолжают провокации на линии разграничения.

Наемники в очередной раз нарушают минские договоренности и применяют для обстрелов тяжелое оружие. Оккупанты за минувшие сутки обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, три — боевые травмы. Об этом 3 марта сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В начале этих суток российско-террористические подразделения били из минометов по населенному пункту Широкино. К счастью, никто не пострадал.

В штабе ООС утверждают, что украинские военные за последние два дня смогли уничтожить четырех наемников, две единицы техники и ранить двух вражеских бойцов.

Напомним, 1 марта оккупанты вблизи населенного пункта Нижнетеплое открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю с украинскими военными, который доставлял на позиции продукты питания. Ракета боевиков попала в кабину автомобиля, один из бойцов погиб. Два военнослужащих получили ранения, а еще два бойца — боевые травмы.